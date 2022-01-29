Türkiye Gazetesi

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ortağı olduğu restoranda alacak verecek meselesi yüzünden vurularak hayatını kaybetmişti. Ünlü sunucu Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetiyle ilgili gözaltı sayısının 11'e yükseldiği öğrenildi.

Polis, şüphelileri belirledi. İlk olarak 2 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonların devamında gözaltı sayısının 11'e yükseldiği belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

CİNAYETE İLİŞKİN YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katilinin kimliği tespit edildi.

Cinayetin ardından zanlıların yakalanması için çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri dün olaya karıştığı belirlenen Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakan isimli zanlıları gözaltına almıştı. Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman isimli zanlıların ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.

“O ZAMAN AĞABEYLERİMİ GÖNDERİRİM”

Emniyette konu ile ilgili ifade veren Suphi Malgaz, gayrimenkul satışından dolayı Gökhan Karakan ile aralarında 1 milyon 480 bin liralık gayrimenkul satışı nedeniyle anlaşmazlık olduğunu söyledi. Kendisinin gayrimenkulü 1 milyon 600 bin liraya başka birine satması üzerine Gökhan Karakan'ın 100 bin lira daha istediğini anlatan Malgaz, Gökhan Karakan'ın yaşanan anlaşmazlık üzerine "O zaman ağabeylerimi gönderirim" diyerek kendisini tehdit ettiğini iddia etti.

65 BİN LİRA İÇİN ÖLDÜRDÜLER

Yaşananlar üzerine avukatı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte kendisini Ali Yasak'ın (Drej Ali) yeğeni olarak tanıtan Kadir Yasak'ın davetiyle bir kafede buluştuklarını anlatan Yasak, burada yaptıkları görüşmede 65 bin liraya anlaştıklarını ifade etti. Kafeden ayrıldıktan sonra avukatı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yazılı bir sözleşme olmadan parayı vermemesi gerektiği tavsiyesinde bulunduğunu belirten Malgaz, bunun üzerine kendisini arayan Gökhan Karakan'a parayı avukatına verdiğini ve onunla görüşmesi gerektiğini söylediğini ifade etti.

SİLAHI KADİR YASAK ATEŞLEDİ

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı güvenlik kamera incelemesinde Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge isimli şahısların olay yerinde oldukları ve silahı Kadir Yasak isimli şahsın kullandığı tespit edildi.