Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi | ANKARA

TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu bünyesinde oluşturulan Hazırlık Komisyonu, yarın HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in sözlü savunması gündemi ile toplanacak. Komisyon, Güzel’e yazılı savunma için de 28 Ocak’a kadar süre vermişti. Bu süre önceki gün sona erdi, ancak Güzel komisyona yazılı savunma göndermedi. Güzel’e savunma yapması için gönderilen tebligatın ulaştırılmasında da sıkıntı yaşandı. Komisyon, resmî tebligat yapmak için Güzel’e ulaşamadı, bunun yerine son anda danışmanına tebligat yapıldı. Güzel’in sözlü savunma için de komisyona gelmeyeceği ve savunmasını başka bir HDP’li milletvekilinin yapacağı belirtiliyor.

YENİ BİLGİLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, komisyonun gündemindeki iki ayrı dokunulmazlık dosyasında, Güzel’in PKK ile ilişkisine dair yeni bilgiler de ortaya çıktı. Anayasa-Adalet Karma Komisyonu üyelerinin incelediği dosyalarda, Güzel’in Habur sınır kapısından çıkış yaparak, öldürülen terörist Volkan Bora ve diğer teröristlerle ile görüşmeye gittiğine dair kayıtlar olduğu belirtildi. Fezlekedeki gizli tanık ifadelerinde ise Güzel’in PKK’nın dağ kadrosunda görevli olduğuna dair bilgiler yer alıyor. Deliller arasında ayrıca Güzel’in teröristlerle yaptığı telefon görüşmelerine ait HTS kayıtları da bulunuyor. Güzel’le ilgili TBMM’ye gönderilen son dosyada ise bir başka örgüt üyesinin ifadelerine yer veriliyor. Bu ifadelerde, Güzel’le terörist Bora arasında şifreli mesajlaşmalar olduğu, yine Güzel’in PKK’ya erzak götürdüğüne dair iddialar bulunuyor. Dosyada ayrıca Güzel’in öldürülen PKK’lı Volkan Bora için yapılan taziye törenine de katıldığı bilgisi yer alıyor.

SAVCININ TALEBİ KARŞILANACAK

Komisyondaki fezlekelerde yer alan delilleri inceleyen AK Partililere göre, Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde rapor hazırlanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Karma Komisyon kaynakları “Savcılığın, Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması talebinin karşılanması gerekiyor. Bunun için yeterli maddi delil var. PKK’nın sözde şehitliğinin önünde fotoğrafı var. PKK’nın resmi kıyafetini giyiyor armalarını kullanıyor. Telefon görüşmeleri var. Dosyalarda dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin çok sayıda delil söz konusu” dedi.