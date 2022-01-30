Türkiye Gazetesi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunan A.Ö. ve S.K.'nin yerlerini tespit etti. Harekete geçen ekipler, A.Ö.'yü Bornova, S.K.'yi ise Aliağa ilçesinde kıskıvrak yakaladı.

BİRİ TUTUKLANDI, BİRİ SERBEST BIRAKILDI

Şüpheliler sorgulanmak üzere jandarma merkezine götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. tutuklanırken, A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

28 ülkeden 118 FETÖ mensubu iade edildi Hablemitoğlu’nun katil zanlısının Türkiye’ye getirilmesinin ardından “Kumpas davalarının bilirkişisi” olan Hayretdin Bahşi’nin de Estonya’dan iadesi gündemde.

29 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütünce (FETÖ) 2012 Jandarma Astsubay Sınavı (JANA) sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturmada 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.