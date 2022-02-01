Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi | ANKARA

HDP’li Semra Güzel, sözlü savunma için komisyona gelmedi. Güzel, geçen hafta kendisine tanınan süre içinde yazılı savunmasını da göndermemişti. Hazırlık Komisyonu yarına kadar Güzel’e sözlü savunma için ek süre verdi. HDP temsilcileri, Güzel’in komisyona niçin gelmediğine yönelik sorulara “Güzel’in uçağa binmesi, yolculuk yapması hatta Meclis’e gelmesi bile büyük bir güvenlik riski oluşturmaktadır” cevabını verdi. Güzel’in yarınki toplantıya da gelmeyeceği, savunmasını başka bir HDP’li milletvekillinin yapacağı belirtildi.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, sürecin normal şekilde ilerlediğini belirterek “Biz resmî tebligatımızı yaptık. Savunma hakkı kutsaldır. Çarşamba günü saat 14.00’te Hazırlık Komisyonu üyesi olmayan bir milletvekilini görevlendirerek yetki verirse kendisini dinleyeceğiz, savunmasını alacağız” dedi.

Komisyonun verdiği süre doldu, Semra Güzel savunma yapmadı HDP Diyarbakır Milletvekilli Semra Güzel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezlekeler için verilen yazılı savunma süresi önceki gün sona erdi. Güzel bu süre içinde yazılı savunma yapmadı.

HDP’den skandal Semra Güzel savunması: Terör değil, duygusal ilişki Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP’li vekil Semra Güzel için süreç başladı. Beş kişilik Hazırlık Komisyonu oluşturulurken partisi ise rezaleti “İlişkileri terörden değil aşktan” diye savundu.