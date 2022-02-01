Türkiye Gazetesi

Bir boşanma davasında son noktayı koyan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, aldatan eşiyle kavga eden ve kavga esnasında tırnağı ile eşinin yüzünü çizen kadının az da olsa kusurlu olduğuna hükmetti. Aldatan kocanın ağrı kusurlu olmasyla birlikte boşanma davasına direnen kadının da kusurlu olduğunu belirterek, iki tarafında birlikte yaşamalarının mümkün olmadığını vurguladı.

Eşinin kendisine ve ailesine karşı saygısız davrandığını, toplum içinde küçük düşürdüğünü ve sebepsiz yere kavgalar çıkardığını iddia eden H.Ş., eşine boşanma davası açtı. Davalı kadın N.Ş ise tüm iddiaları inkâr ederek evlenmeden önce davacının terzi olduğunu, evlendikten sonra ailesinden kalan yüklü miktardaki mirası kullanarak tekstil fabrikaları açtığını, sonrasında ise davacı kocanın başka bir kadınla yaşamaya başladığını iddia etti.

MAHKEMENİN KARARINI YARGITAY BOZDU

Aile mahkemesi, aksi hâlde ise 5 bin TL tedbir-yoksulluk nafakası ile 150 bin TL maddi, 150 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesini savundu. Mahkeme, davanın reddine hükmetti ancak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kararı bozdu. Aile Mahkemesi, ilk kararında direnince dosya bu kez Yargıtay Hukuk genel Kurulu’nun önüne gitti.

Kurul , aldatılan kadının tırnağı ile kocasının yüzünü yaralamasını da kusurlu buldu.

KADIN KUSURLU SAYILDI

Kararda “Sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışıyla ağır kusurlu davacı karşısında, eşiyle kavga eden ve kavga esnasında tırnağı ile eşinin yüzünü yaralayan davalı kadın az da olsa kusurludur." denilerek kadının tırnağı ile kocasının yüzünü yaralamasını kusurlu buldu ve tarafların birlikte yaşamalarının mümkün olmadığına karar verdi.