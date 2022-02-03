Türkiye Gazetesi

İstanbul’da kurak geçen sonbaharın ardından barajlarda doluluk oranlarında düşüş yaşandı. İlkbaharda yüzde 86.82 seviyelerine çıkan doluluk oranı büyük düşüşe geçerek kış ayları geldiğinde yüzde 40 seviyelerine kadar geriledi.

SON DÖNEMDEKİ EN BÜYÜK YÜKSELİŞ

Ancak birkaç gündür İstanbul’u etkisi altına alan kar ve yağmur yağışı barajları olumlu etkiledi. Barajlardaki doluluk oranları yükseldi. İSKİ’nin verilerine göre İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde 59 seviyesine yükseldi. Son hafta yüzde 5,3 oranında artış yaşanırken bir günde 3,81 artışla son dönemdeki en büyük yükseliş kaydedildi.