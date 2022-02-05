Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce yapımı tamamlanan "Zonguldak-Kilimli Yolu Projesi hizmete açıldı. Projeyle Zonguldak ve Kilimli ilçesini bölünmüş yol standardında birbirine bağlayan güzergahta 4,5 kilometre kısalma sağlandı, 40 dakikada geçilen güzergah 35 dakika kısaltılarak seyahat süresi 5 dakikaya indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans yöntemiyle açılışta önemli açıklamalarda bulundu:

Şehrimize kazandırmdığımız yatırımların resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Zonguldak'ı eserlerle donatarak büyük ve güçlü ve güçlü bir Türkiye haline getirmeye kararlıyız. Bu tünelin adını, bu şehrin evladı Prof. Dr. Teoman Duralı'nın ismini verdik. Teoman Duralı 1 ve 2 tünellerinin resmi açılışını buradan yapıyoruz. Bu tünellerle birlirkikte Zonguldak Kilimli arasındaki mesafe 40 dakikadan 5 dakikaya inecek. Zonguldak'ı eserlerle donatarak büyük ve güçlü ve güçlü bir Türkiye haline getirmeye kararlıyız.

3 MİLAR 404 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Toplamda 3 milyar 404 milyon liralık bu yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin demokrası ve kalkınma mücadelesinde kat edilen mesafelerin çok büyük bir kısmında bizim imzamızın olduğu görülecektir. Cumhuriyet tarihinde yapılan eserlerin kat kat fazlasını hayata geçirdik. Şimdi yeni bir kalkınmanın eşiğindeyiz.

ERDOĞAN'DAN ENFLASYON MESAJI

Döviz kuru üzerinden ekonomimizi çökertmeye çalıştılar. Aldığımız tedbirlerle sizlerin sayesinde engellemeye çalıştık. Çalışanlarımızı hayat pahasında ezdirmemek için memur ve asgari ücretli çalışanlarımızın maaşlarını iyileştirdik. Enflasyonda hiç istemediğimiz bir yükseliş yaşandı, buna karşı her konuda ciddi iyileştirme yaptık. Külfetin sadece çalışanlarımızın ve emeklilerimizin sırtına yüklenmesine asla izin vermeyeceğiz.