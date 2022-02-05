Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) paylaştığı son verilere göre, Türkiye’nin nüfusu 2021 yılına göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaşmış durumda.

İSTANBUL'UN EN KALABALIK İLÇESİ

Türkiye nüfusunun yüzde 18,71’inin ikamet ettiği İstanbul’da nüfus 15 milyon 840 bin 900 kişiye ulaştı. Türkiye’nin en kalabalık ilçesi ise Esenyurt oldu.

İstanbul'un en kalabalık ilçesi belli oldu.

ESENYURT’U ÇANKAYA TAKİP ETTİ

Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle Esenyurt’un nüfusu 977 bin 489’la Türkiye’nin en kalabalık ilçesi olurken, bu ilçeyi 949 bin 265 kişiyle Ankara'nın Çankaya ilçesi izledi.

KEÇİÖREN ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALDI

Ankara’nın Keçiören ilçesi ise 942 bin 884 nüfusuyla 3’üncü sırada yer aldı. Keçiören'i 936 bin 351 kişiyle Gaziantep'in Şahinbey ilçesi takip etti.

EN KALABALIK 10 İLÇE

Bursa'nın Osmangazi ilçesi 884 bin 451, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 839 bin 553, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi 805 bin 930, Adana'nın Seyhan ilçesi 792 bin 536, İstanbul'un Bağcılar ilçesi 744 bin 351 ve Pendik ilçesi 741 bin 895 kişiyle Türkiye'nin en kalabalık diğer ilçeleri olarak sıralandı.

Böylelikle en kalabalık 10 ilçe arasında İstanbul'un 4, Ankara ve Gaziantep'in ikişer, Bursa ve Adana'nın da birer ilçesi yer aldı.