Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal hesabından eşi Emine Erdoğan ve kendisinin covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

EMİNE ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Erdoğan'ın Twitter üzerinden covid-19 testlerinin pozitif çıkmasını duyurmasının ardından eşi Emine Erdoğan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz."

BUGÜN GERÇEKLEŞECEK PROGRAMINI İPTAL ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Zonguldak'taki bir açılış törenine katılması bekleniyordu. Ancak Erdoğan, programa video konferans yöntemi ile İstanbul'dan bağlandı. Öğle saatlerindeki törende online bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Soğuk algınlığı sebebiyle gelemedim, kısmet değilmiş" ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP ERDOĞAN'I ARADI

TBMM Başkanı Mustaf Şentop, covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradığını söyledi. Şentop'un Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Kovid-19 testi pozitif çıkan Sayın Cumhurbaşkanımızı aradım. Kendilerine ve eşi Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’ye geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Cenab-ı Hak'tan kendilerine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum."

MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN MESAJ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı"nın ilk gün çalışmalarının sonunda gazetecilere açıklamada bulundu.

Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisinin açıklamalarını yapmış olduğumuz toplantı esnasında aldık. Cenabıallah'ın şifalar vermesini temenni ediyorum. Biraz sonra da kendilerini arayacağım inşallah. Geçmiş olsun dileklerimizi ileteceğim parti olarak." dedi.

ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR MESAJI

MHP Lideri Bahçeli'nin arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmesinin ardından Erdoğan Bahçeli'ye teşekkür mesajı yayımladı. Erdoğan "Değerli dostum Devlet Bahçeli Beyefendi telefonla arayarak şahsıma ve eşime geçmiş olsun temennilerini iletti. Kendilerine şükranlarımı sunuyor, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." dedi.

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