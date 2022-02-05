Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptırdıkları koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Erdoğan, "Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz." ifadelerini kullandı. Eşi Emine Erdoğan ise, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz." dedi. Paylaşımların ardından Erdoğan çiftine geçmiş olsun mesajları yağdı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sayın Cumhurbaşkanım çok geçmiş olsun. Dualarımız sizinle. Size ve kıymetli eşinize Rabbimden acil şifalar diliyorum."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Değerli Hanımefendi’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şifa dileklerimiz ve dualarımızla."

MHP LİDERİ BAHÇELİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı"nın ilk gün çalışmalarının sonunda gazetecilere açıklamada bulundu. Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisinin açıklamalarını yapmış olduğumuz toplantı esnasında aldık. Cenabıallah'ın şifalar vermesini temenni ediyorum. Biraz sonra da kendilerini arayacağım inşallah. Geçmiş olsun dileklerimizi ileteceğim parti olarak." dedi.

Açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Bahçeli, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a acil şifa dileklerini iletti.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve eşinin covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurmasının ardından mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu "Kovid-19 testi pozitif çıkan Sayın Cumhurbaşkanımızı aradım. Kendilerine ve eşi Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’ye geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Cenab-ı Hak'tan kendilerine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum."

İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum"

MANSUR YAVAŞ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş:"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."

BBP LİDERİ DESTİCİ

BBP Genel Başkanı Destici: "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza ve eşleri hanımefendiye ailece ve camiamız adına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kısa zamanda hastalığı atlatmaları İçin duâmızla Yüce Allah’tan acil şifalar niyaz ederim."

GELECEK PARTİSİ LİDERİ DAVUTOĞLU

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a ve değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifa diliyorum.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: “Rabbim tez zamanda şifa versin, sizi başımızdan eksik etmesin sayın Cumhurbaşkanım. Allah’ın izniyle birçok virüsü alt ettiğiniz gibi bu virüsü de birkaç güne alt edeceksiniz. Bu milletin bu ümmetin duaları sizinle…”

BAKANLARDAN MESAJ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ile Hanımefendi Sayın @EmineErdogan’a geçirdikleri rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hafif şekilde süreci tamamlayacakları inanciyla sağlıklı, sıhhatli uzun ömürler temenni ediyorum.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Sayın Cumhurbaşkanı’mız ve değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabb’imden kendilerine acil şifalar diliyorum.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bugüne kadar pek çok kötülüğü yendiği gibi bu virüsü de yenecektir. Allah’tan acil şifalar diliyorum.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: “Sn. Cumhurbaşkanımıza ve kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi’ye şahsım, eşim ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz.”

UKRAYNA BAŞKANI: ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Zelenskiy, Twitter hesabından Türkçe ve Ukrayna dilinde yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sn. Emine Erdoğan’ın Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasını eşim Olena ile üzüntüyle öğrendik. Arkadaşlarımız Tayyip Bey ve Emine Hanım'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.



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