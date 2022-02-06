Türkiye Gazetesi

Esenyurt'ta Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki durakta Kıraç-Avcılar Metrobüs hattı seferini yapmaya hazırlanan 34 SE 7281 plakalı özel halk otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında kullanılamaz hale gelen aracın yanında bulunan 3 otobüs zarar gördü.

Kıraç - Avcılar otobüs seferini yapan 429 numaralı otobüsün motor kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bütün aracı küle çevirdi. Yakınında bulunan başka bir otobüs ile araca da sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Alev topuna dönen otobüsün kullanılamaz hale geldiği olayda toplamda üç araç hasar gördü.

'ÜÇ DAKİKA İÇİNDE YANFI, YANGIN TÜPLERİMİZ YETMEDİ SÖNDÜRMEYE'

Yaşanan yangını görenlerden biri olan Harun Ocak, “Araçlarımız durakta park halinde bulunuyordu. Biz de içeride oturuyorduk. O sırada araçlardan birinin yandığını gördük, hemen müdahale etmeye çalıştık. Alevler gitgide çoğaldı ve bizim yangın tüplerimiz yetmedi. Yandaki araçlara da sıçradı yangın. Araçların camlarını kırarak kurtardık. Çok şükür herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı. Bir tek araçlarımız hasar gördü” dedi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Olaya şahit olan başka bir otobüs şoförü ise, olayın üç dakika içinde gerçekleştiğini belirterek "Motor kısmında yanma başladı. Ben şase yaptığını ve yangının o sebeple başladığını düşünüyorum. Garajda bulunan başka iki araca daha sıçradı yangın. Allah beterinden saklasın. Çok şükür ki herhangi bir can kaybı yaşanmadı” dedi.

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