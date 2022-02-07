Türkiye Gazetesi

Kyk yurtlarındaki internetin yavaş ve sınırlı olması yurtlardaki öğrenciler için sorun haline gelmişti. Kotanın az olması ve yetmemesi üzerine Kredi ve Yurtlar Kurumuna birçok şikayet gitmişti. Şikayetler üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçti.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatı üzerine yurtlardaki internet kotaları yükseltildi. Bakan, haberi Twitter hesabından duyurdu.

İNTERNET KOTASI İKİ KATINA ÇIKARILDI

Buna göre 16 GB'lık internet kotaları iki katına çıkarılarak 32 GB'a yükseltildi. Kasapoğlu'nun Twitter paylaşımı ise şu şekilde:

"Gençler istedi, biz yaptık! GSB yurtlarımızda internet kotasını iki katına çıkartarak 32 GB'a yükselttik."

Bakan Kasapoğlu: Seferberlik başlatıyoruz Gençlik ve Spor Bakanlığı, yerel yönetimlerde ‘spor tesislerini kullanma’ ve pandemi nedeniyle oluşan sanal bağımlılığa karşı ‘hareketlilik’ seferberliği başlatıyor.

Bakan Kasapoğlu duyurdu: Ödemeler başladı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu öğrencilere müjdeli haberi verdi. Burs ödemeleri bugün başladı.

Bakan Kasapoğlu duyurdu: Ödemeler başladı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu öğrencilere müjdeli haberi verdi. Burs ödemeleri bugün başladı.