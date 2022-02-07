Türkiye Gazetesi

İran'ın teknik arıza gerekçesiyle 20 Ocak itibarıyla Türkiye'ye gaz girişini durdurması ve hava şartlarından dolayı konut tüketiminin rekor seviyeye ulaşması nedeniyle artan talebi karşılamak için sanayi ve doğal gaz santrallerinde gaz kısıtlamasına gidilmişti.

YÜZDE 40'TAN YÜZDE 20'YE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayi tesislerine doğal gazda uygulanan kısıntının 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürüleceğini açıklamıştı.

KESİNTİ KALKTI

BOTAŞ bugün sanayide kısıtlanan doğal gaz kesintisinin yarın kaldırılacağını açıkladı. Şirket Twitter üzerinden haberi duyurdu.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı 8 Şubat saat 08.00 itibarıyla sonlandırılacaktır. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması: Gaz arzı sorunsuz devam ediyor BOTAŞ, altyapı yatırımlarında herhangi bir eksikliğinin söz konusu olmayıdığını açıklayarak, gaz arzının sorunsuz devam ettiğini duyurdu.

BOTAŞ, üç kritik sektöre gaz verecek: Et, süt, ilaç İran’dan gelen gazda yaşanan sıkıntı sebebiyle OSB’lerde 72 saat gaz ve elektrik kesintisine gidilirken BOTAŞ; ilaç, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri üreten işletmeler için doğalgaz kesinti uygulamasını sonlandırdı.

BOTAŞ'tan doğalgaz kısıtlaması açıklaması İran'da yaşanan arıza sebebiyle doğalgaz tedarikinde sıkıntı yaşanıyor. Bu sebeple doğalgaz kullanımında kısıtlamaya gidilecek. Konu ile ilgili BOTAŞ'tan açıklama var, işte detaylar...