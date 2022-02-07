Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün askeri mahrem ve öğrenci yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Balıkesir merkezli Ankara, İstanbul, Düzce, Kahramanmaraş, Sivas ve Zonguldak´ın da bulunduğu 7 ilde 21 adrese eş zamanlı opersayon yapıldı.
Operasyon sonucunda tüm şüpheliler yakalandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 11 şüpheli örgütsel faaliyetleri ile ilgili çeşitli bilgiler verdi. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 2 şahıs emniyette serbest bırakılırken, 2 şahıs ise tutuklandı. 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir'deki FETÖ operasyonunda 8 kişi tutuklandı İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün deşifresine yönelik çalışmalarda ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Ünlü şovmen Okan Karacan’dan çarpıcı iddia: Defne Joy Foster, FETÖ kurbanı Şovmen Okan Karacan, katıldığı bir programda ağzı açık bırakan açıklamalarda bulundu. Karacan, Defne Joy Foster'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kurbanı olduğunu iddia etti ve ölümünün araştırılması gerektiğini vurguladı.
Balıkesir merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu, çok sayıda gözaltı var
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi, çok sayıda gözaltı var.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün askeri mahrem ve öğrenci yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Balıkesir merkezli Ankara, İstanbul, Düzce, Kahramanmaraş, Sivas ve Zonguldak´ın da bulunduğu 7 ilde 21 adrese eş zamanlı opersayon yapıldı.
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