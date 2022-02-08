Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

AK Parti’nin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı nafaka düzenlemesinde adım adım sona yaklaşılıyor. Edinilen bilgilere göre, nafaka konusunda hazırlanan taslak metin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın masasında.

Göreve geldikten sonra kravat, sakal ve elbise gibi hususların iyi hâl indirimi olmaktan çıkarılması için çalışma başlatan Bakan Bozdağ, yıllardır beklenen nafaka düzenlemesi konusunda da düğmeye bastı. Bozdağ’ın, çalışmalarda sona yaklaşılan taslağı incelemesinin ardından AK Parti’nin hukukçu kurmaylarıyla önümüzdeki günlerde bir toplantı yapması planlanıyor. Taslak metin üzerinde yapılacak son rötuşlarının ardından nafaka düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

ÜST SINIR ÜÇ SENE OLACAK

Taslak metne göre nafaka ödeme süresine üst sınır konulacak ve evlilik süresine göre nafaka ödenecek. Mesela; 3 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 7 yılın altındaki evliliklerde 5 ile 10 yıl arasında nafaka verilecek. Takdir yetkisi yine hakime bağlı olacak. Hâkim, nafaka konusundaki kararını, çocuk sayısı ile kadının iş durumuna göre verecek.

BU YIL MECLİS’E GELECEK

AK Parti kurmayları “Yakın bir dönemde nafaka için toplantı yapacağız. Taslak metin tamam. Bu sürecin bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. Düzenlemeyi bu yıl içerisinde Meclis gündemine getirmeyi planlıyoruz. Bu konudan mağdur olan vatandaşların sıkıntılarını gidereceğiz. Her iki tarafı da mağdur etmeyecek bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Ömür boyu nafaka uygulamasını doğru bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.

BOŞANMA DAVALARINA DÜZENLEME

Öte yandan boşanma davalarında da önemli bir düzenleme yapılacak. Çekişmeli boşanma davalarına konu olan tazminat, velayet, nafaka ya da eşler arasında kusurun kimde olduğu gibi sebepler bu süreci uzatabiliyor. AK Parti, bu sürecin uzamaması için yapılacak düzenlemeyle, boşanmak için tüm anlaşmazlıkların karara bağlanması beklenmeyecek. Bu usul hükümleri ana davadan ayrılacak. Yani kusur, tazminat ve diğer uyuşmazlık konularında, boşanma gerçekleştikten sonra karar verilecek.

Nafaka problemi üç adımda bitecek Hâkimler, boşanma davalarının çekişmeli geçmesini engelleyecek, nafakayı belirli bir sürede sınırlı tutacak. Devlet, eşinden ayrılan kadını yoksulluğa terk etmeyecek.

Nafakada kademeli formül AK Parti MYK toplantısında, bugün çalışmaları tamamlanmak üzere olan nafaka ve spor kanun teklifi masaya yatırılacak.