Türkiye Gazetesi

Türk ordusu PKK/YPG'li teröristlere göz açtırtmıyor. Hız kesmeden devam eden operasyonlarda teröristler etkisiz hale getiriliyor. Milli Savunma Bakanlığı, Mardin'de en az 4 teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

Teröristler Suriye’nin kuzeyinden Mardin’deki Akdoğan Hudut Karakoluna taciz ateşinde bulundu. Buna karşılık ordunun taciz ateşine güçlü bir karşılık vererek en az 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinden Mardin'deki Akdoğan hudut karakoluna taciz ateşi açan PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildiği 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki bir PKK/YPG'li teröristin de komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

MSB açıkladı: 14 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu: FETÖ'cüler Yunan sınırından kaçarken yakalandı! Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan şahısların ise FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.

MSB duyurdu: Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs yakalandı Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahsın yakalandığını duyurdu. Yakalanan şahıslardan altısının FETÖ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.