Türkiye Gazetesi

Üsküdar'da dün 5 katlı bir apartmanda yaşanan doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından ekipler çalışma başlatmıştı. 5 katlı bina ve çevresinde bulunan 6 bina tedbir amaçlı boşaltılmış, patlamanın yaşandığı bina gece saatlerinde iş makinaları tarafından yıkılmıştı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

4 kişinin yaralandığı patlama anına ilişkin güvenlik görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde patlamayla birlikte binadan çevreye eşya ve molozların saçıldığı ve toz bulutu yükseldiği görülüyor.

Üsküdar’da patlama yaşanan bina iş makinalarıyla yıkıldı Dün Üsküdar'da bir binada yaşanan patlamanın ardından 5 katlı bina gece boyunca iş makinaları tarafından yıkıldı.

Vali Yerlikaya açıkladı: Üsküdar'daki patlamada zarar görenlere para ve kira yardımı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar'daki patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde her daire sahibine 50'şer bin TL para ve kira yardımında bulunulacağını duyurdu.

Üsküdar'da 4 katlı binada patlama meydana geldi İstanbul Üsküdar'da bulunan 4 katlı bir binada patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.