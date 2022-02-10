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MSB: TMT Kuvâ-yi Milliye ruhunun bir tezahürüdür
10.02.2022 - 16:18 | Son Güncelleme: 10.02.2022 - 16:19
Türkiye Gazetesi
MSB: "Rum terör örgütü EOKA’nın canice cinayetlerine ve soykırım girişimine karşı Kıbrıs Türkü’nün can ve mal güvenliğini korumak üzere kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) 100 yıl önce yedi düvele karşı direnişi canlandıran Kuvâ-yi Milliye ruhunun bir tezahürüdür."
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823722 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/823722.aspx
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