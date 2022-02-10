Türkiye Gazetesi

Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş kulübü eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak’ta ortağı olduğu balık restoranında silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 8’inin tutuklanmasına karar verilirken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 1 şüpheli ise sağlık kontrolünde koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alınmıştı.

13 GÜN SONRA BURSA'DA YAKALANMIŞTI

Şüphelilerden Seccad Y. ise firari olarak aranırken cinayetten 13 gün sonra dün Bursa’da yakalanmıştı. Bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

SERBEST BIRAKILMASI TALEBİYLE NÖBETÇİ MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Şüpheli Seccad Y. savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve karantina süresinin bugün bitmesiyle adliyeye sevk edilen şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: Zanlı Seccad Yeşil İstanbul'a getirildi Eski Beşiktaş Kulübü yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Seccad Yeşil, bugün Bursa'da yakalanmıştı. Yeşil, sorgulanmak üzere İstanbul'a getirildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kilit isimin çarpıcı ifadesi ortaya çıktı Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tutuklanan 8 şüpheliden biri olan Ali Y.’nin ifadesi ortaya çıktı. Ali Y. ifadesinde olayı tüm ayrıntılarıyla anlattı.

Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme: Silah bulundu Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi daha gözaltına alındı gözaltı sayısı 17’e yükselirken cinayetle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cinayet silahı emniyet güçleri tarafından bulundu.