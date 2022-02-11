Türkiye Gazetesi

Türk ordusu hız kesmeden terörle mücadele operasyonlarına devam ediyor. Düzenlenen operasyonlarla teröristler bölgelerden tek tek temizleniyor. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunmaya çalışan teröristler tespit edilerek etkisiz hale getiriliyor. Düzenlenen son operasyonda 29 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

29 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

'MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR/SÜRECEK!'

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Her terörist için kaçınılmaz son bellidir! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz sürüyor/sürecek!" denildi.

MSB: 1 Ocak'tan bu yana 316 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı,Milli Savunma Bakanlığı, 1 Ocak’tan itibaren düzenlenen 18 operasyonda 316 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB, "Yunanistan, 2022’de askeri deniz ve hava araçları ile Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a yönelik 229 ihlal gerçekleştirmiştir" dedi.

MSB: Kazdağları’na arama-kurtarma helikopteri görevlendirildi MSB:"Kazdağları’ndaki (Balıkesir) kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kalan personelimiz ve belediyenin yol açma ekipleri için hava şartlarının da müsait hâle gelmesiyle birlikte Hava Kuvvetlerimiz tarafından bir arama-kurtarma helikopteri görevlendirildi."

MSB açıkladı: 14 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.