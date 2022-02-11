Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı 11 Şubat 2022 tarihli koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatlik verilere göre; 95 bin 65 yeni vaka tespit edilirken, 253 kişi ise hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TURKOVAC, Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimize ulaştırılmış durumda. Turkovac’ı bekleyenler zaman kaybetmesin. Hatırlatma dozu aşısını yaptırmayanlar yerli aşımıza güvensin. Hastalık hafif atlatılıyor düşüncesiyle risk almayalım" ifadelerini kullandı.



Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısında ibre aşağı döndü Sağlık Bakanlığı koronavirüste son durumu açıkladı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 450 bin 44 Covid-19 testi yapıldı, 98 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi ise hayatını kaybetti.



Bakan Koca İstanbul'la ilgili son durumu paylaştı! Vakalarla ilgili çarpıcı detay Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından İstanbul'daki son durumla ilgili yaptığı açıklamada, vakalarda büyük düşüş olduğunu belirterek, günlük vaka sayılarının 40 binden 20 binin altına indiğini duyurdu.