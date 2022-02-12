Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine geçmiş olsun dileklerinde bulunan partilerin genel başkanları ve devlet başkanlarına Twitter hesabı üzerinden tek tek teşekkür etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden binlerce vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletirken, Afrika ülkelerinden de destek videoları geldi. Videolu mesajda Togo, Mogadişu, Kuala Lumpur, Moro, Tanzanya, Sudan ve Çad’da yaşayan Müslümanların geçmiş olsun dilekleri ve duaları yer aldı. Erdoğan, videoyu alıntılayarak “Ne kadar uzakta olursak olalım, güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz birer parça olduğumuz, kalplerinde, güzel temennilerinde, dualarında yer bulduğumuz tüm kardeşlerime en içten şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde diplomasi trafiğine ara vermedi. 11 ayrı devlet başkanıyla telefonda görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le de bir telefon konuşması yaptı.

Erdoğan, Türkiye’nin dört bir yanından kendisine iyileşmesi için temenni de bulunarak video çeken çocuklara da Twitter üzerinden teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Erdoğan'dan karantina sonrası ilk açıklama: Süreci aşılar sayesinde rahat atlattım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası açıklama yaptı. İzolasyon süreciyle ilgili bilgi veren Erdoğan "Aşının çok faydası oldu, süreci çok rahat atlattım. Henüz eşim atlatamadı, tedbirler devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın PCR testi negatif çıktı Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı" dedi.