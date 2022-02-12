Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te bir ev inşaatında çalışırken göçük altında kalarak yaralanan işçi kıyafetleri kirli diye gelen ambulansa binmek istemedi. O anların görüntüsünü paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İşçi kardeşimiz, Bu ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz” dedi.

İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) servis ettiği görüntüyü paylaşan Bakan Koca, “Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin” ifadelerini kullandığı paylaşımında geçmişe atıf yaptı.

O GÜNLERİ UNUTUN

İşçinin yaralı haldeyken gösterdiği ambulans hassasiyeti izleyicileri duygulandırırken Bakan Koca, "İşçi kardeşimiz, Bu ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz. Hastalandığınızda size bir an evvel ulaşsın diye yepyeni. “Bu devlet malı, benim üzerim kirli” diye düşünmeyin. Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin” notunu düştü.

BİNMEK İSTEMEDİ

Sağlık çalışanının yaralı işçiyi ambulansa bindirmek için ikna etmeye çalıştığı anlar görüntüye yansırken işçinin üzerinin betondan dolayı kirlendiğini gösterip “Bir şeyim yok” diyerek binmek istememesi izleyenlerin yüreğini burktu.