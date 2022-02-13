Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da şehir içi yolcu taşıyan midibüs ile AFAD'a ait pikap geci şekilde çarpıştı. İbrahim Direkli idaresindeki şehir içi yolcu midibüsü ile AFAD'a ait pikap, merkez Haliliye ilçesinde bulunan Zeytindalı Eğitim Kampüsü önünde çarpıştı. Olay üzerine çevredikler itfaiye ve 112 Acil servis ekiplerine haber verdi.

MİDİBÜS ŞOFÖRÜ ÖLDÜ, 3 AFAD GÖREVLİSİ YARALI

Olay yerine gelen ekipler kazada, midibüs şoförü Direkli'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 3 AFAD görevlisi ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüs ile pikabın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, AFAD görevlisi 3 kişi yaralandı.

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