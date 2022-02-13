Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin gözdesi Akıncı TİHA'nın görev uçuşunu sosyal medya hesabından paylaştı. Bakanlığın paylaşımının ardından Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından etkileşimde bulundu.

"İSMİNİN HAKKINI VERİYOR"

Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kısa süre önce Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine giren ve gücümüze güç katan Akıncı TİHA görev uçuşlarına devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da "Tuna boylarında sıra selviler..." mesajıyla Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımını retwetledi. Bayraktar, paylaşımında "#AKINCI isminin hakkını veriyor, semalarımızda milyonlarca saat uçarak vermeye devam edecek inşallah..." ifadelerine yer verdi.

Akıncı TİHA'nın ilk ihracat sözleşmesi imzalandı Türk Savunma Sanayisi ihracatta performansını arttırmaya devam ediyor. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 420 bin uçuş saatini başarıyla geride bırakan Bayraktar TB2 SİHA’lar için 16 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandığını açıkladı.

MSB duyurdu: 3 Akıncı İHA göreve başlıyor Milli Savunma Bakanlığı, 3 adet Akıncı İHA'nın muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını duyurdu.

Akıncı ve F-16'dan omuz omuza gösteri TEKNOFEST'in kapanış töreninde bir ilk yaşanarak Akıncı TİHA ile F-16 yan yana gösteri uçuşu gerçekleştirdi