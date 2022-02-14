Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta covid-19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, testlerinin pozitif çıktığını duyurmuş ve karantina sürecine girmişti. 1 hafta sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın testi negatif çıkmıştı ancak eşi Emine Erdoğan'ın testinin tekrar pozitif çıktığı bildirilmişti.

Emine Erdoğan sağlık durumuna ilişkin sopsyal medya hesabı Twitter hesabı züğerinden açıklamada bulundu. Erdoğan, covid-19'u en hafif seyriyle geçirdiğini ancak izolasyon sürecinin henüz tamamlanmadığını açıkladı.

'HERKESE ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyorum. Hamdolsun hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum ancak izolasyon sürecim henüz tamamlanmadı.

Tüm hastalara acil şifalar diliyorum."

Erdoğan'ın PCR testi negatif çıktı Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara teşekkür: Dualarınızı eksik etmeyin Bir süre önce koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya üzerinden kendisine geçmiş olsun mesajı ileten vatandaşlara teşekkür edip, dua istedi.

Sağlık durumları nasıl? Emine Erdoğan sosyal medyadan duyurdu Emine Erdoğan, kendisinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karantina sürecine ilişkin değerlendirmede bulunarak, durumlarının iyiye gittiğini açıkladı.