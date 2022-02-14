Türkiye Gazetesi

Ordu'da geçtiğimiz aylarda bir oto galeriden araç çalarak İstanbul Esenyurt'a gelen çocuklar polis tarafından yakalanmış ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. O çocuklar yine uslanmadı ve cezaevinden çıkar çıkmaz tekrar bir oto galeriden araç çaldılar.

Ordu'nun Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesinde meydana gelen olayda Atakan Enginyurt isimli oto galeri ortağı, sabah saatlerinde iş yerine gelince arka taraftaki camın açık olduğunu gördü. Hemen araçlarını kontrol eden Enginyurt, iş yerinin önünde satılık olan 2 adet cipin olmadığını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Polisler güvenlik kameralarını inceledi ve cipleri çalanların çocuklar olduğu tespit etti.

Emniyet ekipleri, piyasa değeri 1 milyon TL olan cip ve çocukları bulmak için çalışma başlattı.

LASTİĞİ PATLAYINCA BIRAKIP KAÇMIŞLAR

Bölgede geniş çaplı arama başlatan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tespit ettikleri S.Ö. (14) ile A.T. (13) isimli çocuklar tarafından çalınan ilk cipi, iş yerinin yakınlarında bir arka sokakta buldu.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, cipin sol arka lastiğini patlak olduğu, çocukların ise bu nedenle o aracı bırakarak diğer lüks cipi çaldıkları belirlendi.

'EN SON FATSA'DA GÖRÜLMÜŞLER'

Galeri ortağı Atakan Enginyurt, sabah saat 09.00 sıralarında iş yerine geldiğini ve arka camın açık olduğunu fark ettiğini belirtti ve araçlara bakmak için dışarı çıktığını söyledi.

Enginyurt "Daha önceden de bir hırsızlık olayı olmuştu zaten. Baktığımda araçların olmadığını fark ettim. Sonrasında zaten gerekli mercilere bilgi verdim. İlk olarak 2019 model Volkswagen aracımızı çalıyorlar, onun lastiği patlayınca arka sokağa bırakıp gitmişler. Sonrasında bir tane burada Mercedes marka cip vardı, onu da almışlar buradan. O zaten şu an yok, polis arkadaşlar en son Fatsa ilçesinde göründüğünü söylüyor” dedi.

'LÜKS ARAÇLARI TERCİH EDİYORLAR'

Oto galeri ortağı yaşanan durumu şu cümlelerle anlattı:

"Daha önceden de alınmıştı. Yetkililerin bize yardımcı olmalarını temenni ediyorum. İnşallah tez elden bulunur. Ben daha önceden anahtarlarımı kapalı yerde tutuyordum. Belki daha önceden çaldıklarında anahtarları kayıt yapmışlardır. Galerici arkadaşlara da tavsiyem; herkes malına sahip çıksın. Bu çocukların yaptığı iş artık yetti. Çocuklar arka taraftan camın menteşesini tornavida ile açıp girmişler. Sonrasında anahtarı alıp araca binip gidiyorlar. Genelde lüks araçları tercih ediyorlar. Çalınan aracın ise piyasa fiyatı yaklaşık 1 milyon TL civarında.”

NE OLMUŞTU?

Ordu'daki bir grup çocuk, 28 Kasım'da bir oto galerinden otomobil çalarak İstanbul’a gitmiş, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip ile 3 Aralık tarihinde yakalanarak Ordu’ya getirilmişti. Çocuklar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe 6 Aralık tarihinde tutuklanarak ceza evine gönderilmişti. Çocuklar bir süre önce ise ceza evinden çıkmışlardı. Çocukların, çok sayıda suç dosyalarının olduğu da tespit edildi.

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