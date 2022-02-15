Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı son çeyrek işgücü istatistiklerini paylaştı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 78 bin kişi azalarak 3 milyon 780 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.

MEVSİMDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI YÜZDE 46.7

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 740 bin kişi artarak 29 milyon 927 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 1,0 puanlık artış ile yüzde 46,7 oldu.

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52.6

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücü 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 661 bin kişi artarak 33 milyon 706 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise 0,8 puanlık artış ile yüzde 52,6 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 21,4, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 33,7 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 21.4

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,8 puanlık azalışla yüzde 21,4, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 1,0 puanlık artışla yüzde 33,7 oldu.

İSTİHDAMIN YÜZDE 55.5'İ HİZMET SEKTÖRÜNDE

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 68 bin kişi, sanayi sektöründe 247 bin kişi, inşaat sektöründe 36 bin kişi, hizmet sektöründe 388 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16,9'u tarım, yüzde 21,6'sı sanayi, yüzde 6,1'i inşaat, yüzde 55,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

HAFTALIK FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 44.8 SAAT

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerden işbaşında olanların sayısı 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1 milyon 220 bin kişi artarak 28 milyon 292 bin kişi oldu. İşbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma saati bir önceki çeyreğe göre 0,5 saat artarak 44,8 saat olurken haftalık çalışılan toplam saat ise bir önceki çeyreğe göre 67 milyon 586 bin saat artarak 1 milyar 267 milyon 722 bin saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞ GÜCÜ ORANI YÜZDE 22.5

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,2 puan artarak yüzde 22,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,5 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,6 olarak gerçekleşti.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 11.0

İşsizlik oranı 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,9 puan azalarak yüzde 11,0 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 290 bin kişi azalarak 3 milyon 680 bin kişi olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 46.5

İstihdam oranı 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 3,9 puan artarak yüzde 46,5 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 992 bin kişi artarak 29 milyon 815 bin kişi oldu.

İŞ GÜCÜNE KATILAN SAYISI 2.7 MİLYON ARTTI

İşgücüne katılma oranı 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 3,5 puan artarak yüzde 52,3 oldu. İşgücüne katılan sayısı 2 milyon 702 bin kişi artarak 33 milyon 496 bin kişi olarak gerçekleşti.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 18.1

Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,1 puan azalarak yüzde 28,7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,1 puan azalarak yüzde 18,1 oldu.

ÜCRETLİ, MAAŞLI VE YEVMİYELİ ÇALIŞANLAR İSTİHDAMIN YÜZDE 70.5'İNİ OLUŞTURUYOR

İstihdamın yüzde 70,5'ini ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışanlar, yüzde 4,5'ini işverenler, yüzde 16,4'ünü kendi hesabına çalışanlar, yüzde 8,7'sini ücretsiz aile işçileri oluşturdu.

NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA OLAN GENÇ NÜFUS ORANI YÜZDE 25.5

Ne eğitimde ne istihdamda olan 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun oranı 2021 yılı dördüncü çeyreğinde yüzde 25,0 oldu. Ne eğitimde ne istihdamda olan genç nüfusun sayısı ise 3 milyon 18 bin kişi olarak gerçekleşti.

UZUN SÜRELİ İŞSİZLERİN ORANI YÜZDE 28.5

Bir yıl ve daha fazla süreli işsizlerin (uzun süreli işsizler) sayısı 2021 yılı dördüncü çeyreğinde 1 milyon 49 bin kişi oldu. İşsiz sayısının yüzde 28,5'ini uzun süreli işsizler oluşturdu.

İşsizlik rakamları açıklandı! Türkiye'de 2021 yılı Aralık işsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 47,0 oldu.

Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik kasımda yüzde 11,2 olarak gerçekleşti.

Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı! Türkiye'de işsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti. Ekimde işsiz sayısı 75 bin kişi azalarak 3 milyon 717 bin kişi oldu. Genç nüfusta işsizlik yüzde 20,1'e indi.