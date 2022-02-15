Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde 6 ve Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Teröristler hak ettikleri cezayı misliyle almaya devam ediyor! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."
MSB açıkladı: 4 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.