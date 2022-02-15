Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) temaslarının ardından özel uçak "TC-TRK" ile saat 22.35'te Ankara'ya geldi. Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE’li yatırımcılara Türkiye çağrısı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE'li iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda yaptığı açıklamada, "Hedef ikili ilişkilerimizi üst seviyelere taşımak” derken, “Türkiye iş yapma ve yatırım konusunda son derece cazip bir mevzuata sahip” diye konuştu.



BAE basını Erdoğan'ın ziyaretini böyle gördü BAE basını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesi “Türkiye ile stratejik ilişkiler gelişiyor” manşetleri attı.