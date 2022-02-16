Türkiye Gazetesi

ERCAN SEKİ | DUBAI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) ziyaretinin ikinci gününde BAE’li iş adamları ve yatırımcılarla bir araya geldi. Türkiye ve Birleşik Arap Emîrlikleri ilişkilerinde yeni bir dönemin başlatıldığını belirten Erdoğan, imzalanan 13 anlaşma ile yatırımların artırılması konusunda güçlü müşterek bir iradeye sahip olduklarını teyit ettiklerini kaydetti.

Birleşik Arap Emîrliklerinin Türkiye’nin Körfez bölgesindeki başlıca ticaret ortağı olduğunun altını çizen Erdoğan, ikili ilişkilerde duraksama yaşanan dönemde dahi ticari ilişkilerin hacmini koruduğunu, özel sektörler arasındaki ortaklıkların canlılığını muhafaza ettiğini kaydetti.

Birleşik Arap Emîrliklerinin ileri teknoloji şirketlerine uygun yatırım fırsatları sunduğunu dile getiren Erdoğan, Türkiye’nin ise genç nüfusuyla ileri teknoloji geliştiren küresel ölçekte isim sahibi yeni girişimlere öncülük ettiğine değindi.

EKONOMİK BAĞLANTILAR GÜÇLENECEK

Ekonomik açıdan birbirini tamamlayan ülkeler olarak kısa sürede önemli mesafe alınacağına inandığını vurgulayan Erdoğan, kara yolu, hava yolu, bankacılık ve finansman başta olmak üzere her alandaki ekonomik bağlantıların güçlendirilmesi için gereken adımları attıklarını belirtti.

Dünyada dengeleri altüst eden salgının, Türkiye gibi üretim kapasitesi yüksek ülkelerin önünde yeni fırsat pencereleri açtığını belirten Erdoğan, Türkiye’nin özellikle Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışında olan yatırımcılar için çok önemli avantajlar sunduğuna dikkati çekti.

Erdoğan, 2003 yılından bu yana Türkiye’nin 239 milyar dolardan fazla doğrudan uluslararası yatırım çekmeyi başarmış bir ülke olduğunun altını çizerek, Türkiye’nin son 16 yılda Orta ve Doğu Avrupa’da en fazla uluslararası doğrudan yatırım alan ikinci ülke olduğunu, bunun Türkiye’ye duyulan güvenin en somut işareti olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: Birleşik Arap Emîrlikleri özel sektörünün önde gelen temsilcileri olarak, Türkiye ile ticari ortaklıktan ve yatırım iş birliklerini tesis etmenin faydalarına tüm boyutlarıyla vakıf olduğunuza eminim. Denizbank ve Yarımca Limanı gibi başarılı örnekler, hepinizin malumudur.

Türkiye ile Birleşik Arap Emîrlikleri ilişkilerinin hak ettiği seviyeye ulaşmasında devlet adamlarının sergilediği irade çok önemlidir. Liderlerin görevi her alanda iş birliğinin üzerinde yükseleceği zemini tesis etmektir. Ancak iki ülkenin gerçek potansiyelini bilhassa ticaret ve yatırımlarda hayata geçirecek olan iş dünyamızın siz kıymetli mensuplarıdır. Hükümetimiz ve diğer kurumlarımız yeni yatırım projelerinizde sizlere gereken her türlü desteği vermeye hazırdır.

KÖRFEZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da BAE’nin güvenlik ve istikrarına önem verdiklerini belirterek, “Körfez Bölgesi’nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz” dedi. İmzalanan 13 anlaşmanın iş birliğini güçlendirdiğini kaydeden Erdoğan, “Yakaladığımız ivmeyi ileriye taşımada aynı iradeye sahibiz” açıklamasını yaptı.

TÜRK DİZİLERİNE ONAY

BAE ve Türkiye arasında uzun yıllardır gergin olan ilişkiler yumuşama sürecine girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BAE ziyaretiyle birlikte Türkiye ve BAE arasındaki gerilim yerini diyaloga bıraktı. Bu gelişmeler kültür-sanat alanına da yansıdı. Yasaklanan Türk dizileri, yeniden Birleşik Arap Emîrlikleri kanallarında ekrana gelmeye başladı. Siyasi gerilim döneminde BAE’de Türk dizilerine uygulanan yasak, kasım ayında kaldırılmıştı. İki ülkenin birçok dizi ve film için görüşmelere başladığı belirtilmişti.

Öte yandan BAE’ye ait hava yolu şirketi Fly Dubai, 2 Mart 2022 itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na (SAW) uçuşları başlatacağını duyurdu.

TOGG, ÇEVRE KORUMAYA KATKI SAĞLAYACAK

Dubai EXPO 2020 Türkiye Ulusal Günü programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Birleşik Arap Emîrliklerini, salgın şartlarına rağmen büyük çaplı etkinliğe başarıyla ev sahipliği yapmasından dolayı tebrik etti. Erdoğan, bir Arap ülkesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk dünya fuarı olan Dubai Expo’yu, yeni bir geleceği hep beraber kurmak için bir çağrı olarak değerlendirdiğini bildirdi. Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulum gücünde Avrupa’da 5’inci, dünyada ise 12’nci sırada yer aldığını hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu: Paris İklim Anlaşması’nı onaylayarak, 2053 vizyonumuzun ilk hedefi olarak ‘Yeşil Kalkınma Devrimi’ni belirledik. Çevreye verdiğimiz önemin bir başka nişanesi olan Türkiye’nin ilk elektrikli otomobili TOGG’u da burada ayrıca zikretmek isterim. Sergi alanında bir maketini gördüğünüz ve önümüzdeki sene başından itibaren seri üretime geçecek olan TOGG’un, çevrenin korunmasına yapacağı katkı açıktır. Ne olursa olsun kalkınmanın, büyümenin, zenginleşmenin değil, insana, tabiata, çevreye saygılı bir gelişme sürecinin peşindeyiz. İnancımızın ve kültürümüzün bize gösterdiği yol budur.

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