Türkiye Gazetesi

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in iki ayrı dosya yönünden dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkerelerini görüşmek üzere toplandı. Komisyon toplantısı yaklaşık 7 saat sürdü. Komisyon Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi. Komisyon raporunu Pazartesi günü Genel Kurul’a gönderecek ve Güzel’in dokunulmazlığını kaldırılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek.

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt bir milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldığını söyleyerek, “Serbest tartışma imkanı sağladık. Herkes kendi görüşünü ifade etti ve kendi kararlarını verdiler” ifadelerini kullandı.

Genel Kurul’a ne zaman gelir sorusuna Beyazıt, “Raporumuzu pazartesi günü Genel Kurul’a göndereceğiz. Genel Kurul'un kendi çalışmaları, prensipleri içerisinde değerlendirilecek” şeklinde konuştu.



HDP vekili Semra Güzel'in terör kampında, öldürülen teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı.





Semra Güzel Habur’dan 7 defa çıkış yapmış Meclis’e yeni belgeler geldi. Semra Güzel’in PKK’lı terörist Volkan Bora ile Harran Üniversitesinde öğrenciyken tanıştıkları yalanı çöktü. Gittiği kampta Güzel, ‘çok özel’ ziyaretçi muamelesi görmüş.



Diyarbakır’da DBP İl binasına operasyon: Semra Güzel’in yeni fotoğrafları ortaya çıktı Diyarbakır’da Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) binasında yapılan etkinliklere ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Parti binasına operasyon düzenlendi. Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristler için sözde saygı duruşu bulunanlar arasında, hakkında fezleke hazırlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in de olması dikkat çekti.



HDP’den skandal Semra Güzel savunması: Terör değil, duygusal ilişki Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP’li vekil Semra Güzel için süreç başladı. Beş kişilik Hazırlık Komisyonu oluşturulurken partisi ise rezaleti “İlişkileri terörden değil aşktan” diye savundu.