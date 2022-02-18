Türkiye Gazetesi

PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler yaklaşık 3 yıldır çocukları için mücadele ediyor. 3 Eylül 2019 tarihinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlayan evlat mücadelesi 900'ncü gününe girdi. Türkiye'nin birçok yerinden ailelere desteğe gelen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve vatandaşların desteği ile sağanak altında "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla yürüyüş düzenledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Çocukların yeri dağ değil, ailelerinin yanıdır" diyen Başkan Beyoğlu, “Çocukların yeri Türkiye’mize, iyi birer evlat olmalıdır. Çocukları dağa götürerek, dağda tutarak, işkenceyle orda tutarak hiçbir yere varamazsınız. Bugün bütün dünya bunu anlamıştır ki, terör bitmiştir” diyerek evlat nöbetinin 900’ncü gününde ailelerin yanında olduklarını söyledi.

HDP'Lİ VEKİLLERE SESLENİLDİ

Diyarbakır’da, 3 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Mustafa için nöbete katılan ve ardından oğluna kavuşan Ayşegül Biçer, evlat nöbetindeki diğer aileler adına basın açıklamasını okudu. Biçer, evlat nöbetindeki anne ve babaların PKK'yı bitirmeden, HDP'nin kapısına mühür vurmadan ve arihin en karanlık sayfalarına bir daha açılmayacak üzere kapatmadan yerlerinden ayrılmayacaklarını söyleyerek HDP milletvekilleri Mithat Sancar, Selahattin Demirtaş ve Pervin Buldan'a seslendi ve şu şekilde konuştu:

'YA ZAFER YA ÖLÜM'

"Sizin çocuklarınız nerede? Biz fakir fukaranın çocukları dağlarda aç susuz ölüme mahkum edilirken, sizin çocuklarınız Avrupa ülkelerinin en güzel tatil merkezlerinde şampanya patlatıp sabahlar olmasın diyorlar. Ama emin olun ki, bu anneler, kanının son damlasına kadar mücadele edecekler. Çünkü ant içtik. Ya zafer yada ölüm. Yaz, kış, hastalık demeden hasretle, özlemle evlatlarını bekleyen annelerin kararlı duruşu 900 gün değil, 900 yılda geçse vazgeçmeyecekler.” ifadelerini kullandı.

ŞEHİT BABASINDAN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE DESTEK

Evlat nöbetinde olup 14 Şubat 2021’de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 şehitten biri olan Şehit polis Vedat Kaya’nın babası Şehmuz Kaya, evlat nöbetindeki ailelere kanının son damlasına kadar destek vereceklerini söyledi.

Evlat nöbetindeki aileler, ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları ile yürüdü.

'ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ'

Yaptıkları açıklamaların ardından aileler, eyleme destek verenlerle birlikte yürüyüş düzenleyerek, HDP il binasının arka kapısına “Kandil kapısı” pankartı açarak “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları eşliğinde yürüyüşlerini sonlandırdı.

Eyleme Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve eşi Dürdane Beyoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Suna Kepolu Ataman, Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Gara’da şehit edilen Şehit Vedat Kaya’nın babası Şehmuz Kaya ve annesi Emine Kaya, AK Parti temsilcileri, MHP temsilcileri, Türkiye Gençlik Birliği üyesi gençler, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş destek vererek katıldı.

Evlat nöbeti 887’nci gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 887. gününde de sürüyor.

Evlat nöbeti 883. gününde! Aileler çocuklarını bekliyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 883. gününde de devam ediyor.

Evlat nöbeti 849'uncu gününde, aile sayısı 251 oldu Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin eylemi 849’uncu gününe girerken, 251. aile Silvan ilçesinden evlat nöbetine katıldı.