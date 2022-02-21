Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

Bu yıl ikincisi 11-13 Mart tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle dışişleri bakanları seviyesindeki Astana görüşmeleri de gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde yapılacak toplantıya; Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan katılacak. Üç ülkenin bakanı İdlib’deki son durum, Fırat’ın doğusundaki gelişmeler, Cenevre’deki Anayasa Komitesinin çalışmaları ile rejim ve muhalefet tarafından alıkonulan kişilerin serbest bırakılması konularını ele alacak. Toplantıda ayrıca Türkiye, Lübnan ve Ürdün’de sayıları 10 milyona yaklaşan sığınmacıların durumu da görüşülecek. Bunun yanı sıra mültecilerin geri dönüşü ve Suriye rejim ile muhalefeti arasında güven artırıcı tedbirler de masaya yatırılacak.

17. Suriye toplantısı: Astana'da ana gündem anayasa Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 21-22 Aralık'ta yapılacak Suriye konulu 17. Astana Görüşmelerinde, Cenevre'deki Anayasa Komitesi çalışmaları ana gündem maddesi olarak masaya yatırılacak.

Astana görüşmelerinde 17’nci tur: Garantör ülkeler Suriye için toplanıyor 23 Aralık'ta yapılacak olan Astana Görüşmelerinin 17'nci turunda Suriye rejimi ve muhalefetinin yanı sıra Türkiye, İran ve Rusya’dan heyetler de bir araya gelecek.