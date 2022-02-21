Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün Poyrazköy’de ele geçirilen mühimmat davasında aralarında eski emniyet müdürlerinin de yer aldığı 68 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. 1048 sayfalık iddianamede emniyet ve yargı teşkilatına sızdırılan FETÖ üyelerinin, usulsüz dinleme yaptığı, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirdiği, fişleme yaptığı, sahte ihbar tutanakları düzenleyerek hukuka aykırı delillerle soruşturma ve davalar açtırdığı yer aldı.

FETÖ ÜYESİ OLMAYAN SUBAYLARI TASFİYE EDİYORLARDI

İddianameye göre Örgüt, FETÖ üyesi olmayan subayları tasfiye edip yerlerine kendi elemanlarını yerleştiriyordu. Nihai hedefinde Türk Silahları Kuvvetlerini ele geçirmek vardı. Savcılık iddianamesinde 68 sanık FETÖ üyesi olmak, iftira, resmi belgede sahtecilik ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmakla suçlanıyor. Sanıklardan eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer'in 212, Mutlu Ekizoğlu'nun 270 yıl, Yurt Atayün'ün ise 573 yıla kadar hapsi isteniyor.

8 YILLIK SORUŞTURMADA 68 SANIĞA 573 YILA HAPİS

Soruşturma sırasında yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar ve bu davalarda yargılanan askerlerin müşteki müşteki olarak göründüğü iddianame, ağır ceza mahkemesine gönderildi. Başsavcılık tarafından 8 yıldır yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, şüphelilerin "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, iftira, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek ve kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" gibi suçlardan cezalandırılması talep ediliyor.

FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 34 gözaltı İstanbul’da FETÖ'nün “gaybubet” olarak adlandırılan de saklanan aralarında örgütte “mahrem sorumlu”, “büyük bölge talebe mesulü”, “ilçe sorumlusu” gibi sorumlu düzeyde kişilerin de olduğu 34 şüpheli gözaltına alındı.