Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Diyarbakır Anneleri'nin azminin sonucunda bir buluşmanın daha gerçekleştirdiğini açıkladı. Bakan Soylu, "Evlat Nöbetinde 35. Buluşma... Cumhuriyet'in 100. yılında sınırlarımız içerisinde PKK kalmayacak. Arkasında olan güçlere rağmen PKK, bu topraklardan silinecek." ifadelerini kullandı.

2 ÖRGÜT ÜYESİ DAHA TESLİM OLDU

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubunun daha bugün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2020 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Söz konusu örgüt mensuplarından birinin ailesi, Diyarbakır'da devam eden evlat nöbeti eylemine katılan aileler arasında bulunuyor. Sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde, 'Evlat Nöbeti'nde 35. buluşma gerçekleşirken; 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı da 13'e yükseldi."

Evlat nöbetinde 900. gün: Şehitler ölmez, vatan bölünmez Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler evlat nöbetinin 900. gününde. Diyarbakır'da, Türkiye'nin birçok noktasından gelen Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla yürüyüş düzenlendi ve 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atıldı.

Evlat nöbeti 887’nci gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 887. gününde de sürüyor.

Evlat nöbeti 883. gününde! Aileler çocuklarını bekliyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 883. gününde de devam ediyor.