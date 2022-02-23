Türkiye Gazetesi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan V.B, gece otomobiliyle seyir halindeyken polisin trafik uygulamasında alkol testinden geçti. 0,68 promil alkollü olduğu ortaya çıkan sürücünün ehliyetine polis tarafından el konuldu ve 1823 lira para cezası uygulandı.

İTİRAZ ETTİ

Sürücü, cihazda hata olabileceğini düşünerek hastanede kan testi verdi. Testinde yasal sınırın altı olan 0,20 promil alkollü olduğu ortaya çıkan V.B, avukatı Orhan Baver Göçer aracılığıyla Karşıyaka 1. Sulh Ceza Hakimliğine itiraz etti.

HAKİMLİK CEZAYI BOZDU

Hakimlik durumu değerlendirdi ve alkol testi ile kan testi arasında 1 saatte maksimim 0,15 promil değişebileceğine hükmederek, cezanın iptal, ehliyettin de iadesine karar verdi.

Avukat Orhan Baver Göçer, yapılan testte 0,68 promil alkollü olduğu gerekçesiyle ehliyetine el konulup, hakkında da cezai işlem uygulanan müvekkilinin alkollü olmadığını ve testin doğru sonuç vermediğini polislere söylediğini belirtti ve "Polisler de müvekkilime en yakın hastaneye gidip kan testi vererek itiraz edebileceğini söylüyorlar. Müvekkil Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kan testi yaptırıyor ve sonuçlara göre aradan geçen 1 saat sonucunda 0,20 promil olduğu ortaya çıkıyor." dedi.

CEZADA 1 SAAT DETAYI

Yargıtay ve Danıştay'ın görüşüne göre her 1 saatte vücuttaki alkol promilinin 0,15 düştüğünün kanıtlandığını ifade eden Göçer, şöyle konuştu:

"Bilimsel olarak bu veriler kanıtlanmış durumda. Müvekkilimde de 0,20 promil çıktığını hesap ettiğimizde olay esnasında en fazla 0,35 promil olacağı, 0,68 promil çıkamayacağı yönünde itirazlarımızı Karşıyaka 1. Sulh Ceza Hakimliğine yaptık. Mahkemenin kararı neticesinde 1823 liralık para cezası iptal oldu, ehliyeti de iade edildi. Vatandaşlarımız kendilerinden eminlerse 1 saat içerisinde en yakın devlet hastanesine giderek test yaptırılması durumunda çıkan alkol oranının üzerine 0,15 konulduğunda 0,50 promilin altında kalıyorsa hem ehliyeti hem de kesilen para cezasını geri alabilirler."

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