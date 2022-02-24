Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesinde Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Akar'ın Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.
Beştepe'de güvenlik zirvesi! Gündem Rusya-Ukrayna savaşı Rusya-Ukrayna savaşı gündeminin ele alındığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi sona erdi.
Ukrayna Ankara Büyükelçisi'nden 'Rusya' açıklaması Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin açıklama yapan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Uluslararası toplumun, Ukrayna ordusu ve toplumunun yardımıyla, bu savaşı kazanacağımıza inanıyoruz ama bugünü hiçbir zaman unutmayın çünkü 24 Şubat'ta dünya gerçekten değişti." dedi.