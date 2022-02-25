Türkiye Gazetesi

Yargıtay, milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, işverene ait olan ve kullanması için işçiye verilmeyen telefon hattını kullanan işçinin tazminatsız kovulmasını doğru buldu ve işyerine ait telefon hattının işçi tarafından kullanılmasının doğruluk ve bağlılığa uymayan bir davranış olduğunu vurguladı.

Bir yiyecek içecek şirketinin otomat makine operatörü, makinelere takılan data hattını şahsi işleri için kullanınca işvereni tarafından tazminatsız bir şekilde kovuldu. Konuyu İşçi Mahkemesine taşıyan tazmiantsız kovulan işçi, iş sözleşmesinin haklı neden bulunmaksızın feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin, ücret ve fazla çalışma ücreti alacaklarının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etti.

DAVANIN REDDİ SAVUNULDU

Davalı şirket ise davacının otomatlardaki data hattını şahsi işlerinde kullandığını tespit etmesi üzerine 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin II. bendinin (e) alt bendi gereğince iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddini savundu.

KONU YARGITAYA TAŞINDI

Mahkeme; davanın kısmen kabulüne hükmetti. Davalı kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işyerine ait telefonu izinsiz kullanan işçinin tazminatsız atılması gerektiğine hükmederek, mahkeme kararını bozdu. Dava dosyasını yeniden inceleyen İş Mahkemesi, davacının fesih nedeni olarak gösterilen eylemlerine ilişkin hakkında disiplin soruşturması yapılmadan, başka alternatiflerin değerlendirilmeden yapılan feshin haklı nedene dayanmadığına hükmederek, verilen ilk kararı savundu ve davalı şirket tarafından temyiz edilince devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.

Genel Kurul kararında; davacının, sorumlu olduğu otomat makinelerinin içindeki arızalı telefon hatlarının yeni telefon hatları ile değiştirilmesi için verilen telefon hatlarından birini, değişim işleminden sonra davalı işverene teslim etmeyip bu telefon hattı ile özel görüşmeler yaptığının tespit edildiği hatırlatıldı.

'DOĞRULUK VE BAĞLILIĞA UYMAYAN DAVRANIŞ'

Kararda şu ifadeler kullanıldı:

“Arızalı telefon hatlarının değiştirilmesi için yeni telefon hatlarının davacıya teslim edildiği ancak değişim işleminden sonra davacının bir telefon hattını iade etmeyerek kullandığının tespit edildiği ve davacının bahsi geçen telefon hattını kullanması nedeniyle 1.000TL ödeme yapıldığı anlaşılmıştır. Bu şekilde işverenin zarara uğratıldığı belirtilmiştir.

Dosya kapsamında bulunan mobil iletişim kullanım ücreti detayları ile abonelik ve adres bilgilerinin araştırılmasına ilişkin yazı cevaplarının incelenmesinden bahsi geçen telefon hattı ile görüşme yapılan kişilerin davacının akrabaları olduğu anlaşılmaktadır. Bu itibarla, davacının davalı işverenin izni olmadan makineye takılı telefon hattını alarak kullandığı yaptığı açıktır.

Bu durumda davalı işverene ait olan ve kullanması için davacıya verilmeyen telefon hattının davalı işveren tarafından tespit edilene kadar davacı tarafından kullanılması doğruluk ve bağlılığa uymayan bir davranış niteliğinde olduğundan davalı işveren tarafından haklı nedenle feshedildiği kuşkusuzdur. Hâl böyle olunca, belirtilen maddi ve hukukî olgular gözetilerek davacının kıdem ve ihbar tazminatlarına ilişkin talebinin reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile kabulü doğru olmamıştır. İş Mahkemesi kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."

Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren istifa kararı Yargıtay emsal niteliğinde bir karar imza attı. İstifa etmeden önce başka işe giren işçinin kötü niyetli olmadığını karar kıldı.

Yargıtay'dan aldatan kadın ve kaynana kararı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendirdi ve kayınvalidesine hakaret eden ve özel şahsi görüntülerini başka erkeklere yollayan kadın ile karısına bağımsız konut sağlamayan ve eşine şiddet uygulayan erkeğin eşit kusurlu olduğuna karar verdi.

Yargıtay’dan emsal karar: Kolonya Türk Ceza Kanunu kapsamında silah sayıldı Yargıtay tartıştığı kişinin üzerine kolonya dökerek çakmak ile yakma teşebbüsünde bulunan sanığa verilen cezanın azlığına karar kılarak mahkumiyet kararını bozdu. Yüksek mahkeme kolonyanın Türk Ceza Kanunu kapsamında silah sayıldığına hükmetti.