Türkiye Gazetesi

Putin'in talimatıyla Ukrayna'yı işgal etmeye başlayan Rus Ordusu çok ciddi bir direnişle karşılaşmadan Kiev'in kapısına dayandı. Gözler ise Türk SİHA'sı Bayraktar TB2'deydi. Putin'in bile 'endişeleri'ni sık sık dile getirdiği Bayraktar TB2, Ermenistan, Libya ve Suriye'de etkin şekilde kullanılarak dengeleri değiştirdi. Peki Ukrayna'da bu mümkün mü?

İşgal girişiminin nasıl sonuçlanacağı kadar bu sorunun cevabı da tüm dünya tarafından merak ediliyor.

Bayraktar TB2'den Stinger füzelerine kadar Ukrayna'nın kullandığı en güçlü silahlar Ukrayna Rusya tarafından kuşatma altında… Doğu Avrupa ülkesinin dört bir yanından patlama ve çatışma sesleri yükselirken, Ukrayna işgale karşı kendini savunmaya çalışıyor. Peki, Ukrayna’nın envanterinde hangi tür silahlar ve savunma araçları mevcut?

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Saha Komutanı: Bayraktarları beğendiniz mi? Rusya Ukrayna üzerindeki askeri operasyonlarını aralıksız sürdürürken Ukrayna askerlerinden “direniyoruz” paylaşımı geldi. Ukrayna Saha Komutanı yayınladığı video da, "Bayraktarları beğendiniz mi? En iyisi teslim olun." dedi.