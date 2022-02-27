Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği askeri operasyonunun dördüncü gününe girerken her iki tarafta da kayıplar artıyor. Taraflar masada bir araya gelmek için karşılıklı mesajlar verse de hala müzakere için bir araya gelinmedi. Rusya Ukrayna’da ilerleyişine devam ederken Ukrayna ordusunun direnişini sürdürüyor. Rusya, Ukrayna'da 975 askeri tesisin imha edildiğini duyurdu. Kiev de 3 bin 500 Rus askerinin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

SİHA’LAR RUS KONVOYUNU BÖYLE VURDU

Çatışmaların şiddetlenerek devam ettiği bir dönemde Ukrayna ordusunun Rus ordusuna ait askeri araçları imha ettiği anlar paylaşıldı. Hedefleri belirleyen Bayraktar TB2 SİHA'ların, nokta atışıyla askeri araçları vurduğu anlara yer verildi.

"TB2 İŞ BAŞINDA"

Hava operasyonunun ardından yükselen yoğun duman kameraya yansıdı. Görüntüler, sosyal medyada "TB2 iş başında" notuyla paylaşıldı.

Rusya, Kırım'daki bir barajı imha etti Rusya ordusu Ukrayna'nın Herson bölgesindeki bir barajı kontrol altında tutmak için imha etti.