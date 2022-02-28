Türkiye Gazetesi

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK/YPG'ye operasyonlar aralıksız sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kaplan bölgesinde 1, Barış Pınarı bölgesinde ise 4 olmak üzere toplam 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mücadelemiz sürüyor! Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist de ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."

Milli Savunma Bakanlığı ve Selçuk Bayraktar'dan Akıncı TİHA mesajı Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı Akıncı TİHA'nın görev uçuşu görüntülerini kişisel hesabından "Tuna boylarında sıra selviler..." mesajıyla retweetledi.