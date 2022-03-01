Türkiye Gazetesi

PKK'lı bir teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı. Meclis Genel Kurul'daki oylama sonunda alınan kararla Güzel'in yargılanmasının da önü açılmış oldu. Detaylar geliyor...

HDP'li Güzel hakkındaki rapor TBMM Genel Kurulu’nda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in hakkındaki rapor TBMM Genel Kurulu’na sunuldu.

Diyarbakır annesinin acısı dinmiyor! 'Oğlumu HDP'li vekil kaçırdı' Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti 902'nci gününe girdi. Anne Sabire Aydın, okumak için İzmir'e gönderdiği oğlunun HDP'li vekil tarafında dağa kaçırıldığını açıkladı.

HDP'ye kapatma davasında 60 günlük ek süre Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada, partiye esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için 60 günlük ek süre verdi.