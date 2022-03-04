Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Külliye’de basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Edinilen bilgilere göre görüşmenin ana gündem maddeleri Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından yaşanan gelişmeler ve TBMM çalışmaları oldu. İki lider, Rusya ve Ukrayna ile yürütülen diplomatik ilişkiler, Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının durumu ve askerî müdahalenin Türkiye’ye yansımaları konusunda değerlendirmeler yaptı. MHP lideri Bahçeli’nin, Türkiye’nin istikrarı konusunda desteklerinin devam edeceğini ifade ettiği belirtildi.

Erdoğan ve Bahçeli, iç politikayla ilgili de önemli istişarelerde bulundu. Görüşmede, Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu, 6’ncı yargı paketi ve yeni anayasa çalışmaları gibi önümüzdeki süreçte gündeme getirilmesi planlanan kanun çalışmaları da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu’nun son hâlini Bahçeli’ye sunduğu kaydedildi.

Erdoğan'dan Millet İttifakı’na sert tepki: Yuvarlak masada yer beğenmeyenlere milletim yerini gösterecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Millet İttifakı'na sert tepki göstererek, "Yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere milletim gereken yeri gösterecektir." dedi.