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Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Güzel'e soruşturması
04.03.2022 - 11:03 | Son Güncelleme: 04.03.2022 - 11:04
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve TBMM tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan soruşturma başlattı.
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832185 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/832185.aspx
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