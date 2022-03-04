Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı kararların ardından, açık alanlarda maske zorunluluğu kalkmış, PCR testi ise yalnızca hastalık şüphesi taşıyan vatandaşlar için uygulanacağı öğrenilmişti. İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin bir genelge yayınladı. Söz konusu genelgeye göre; trenlere bilet alırken ve binerken yapılan HES kodu sorgulaması 3 Mart itibarıyla kaldırıldı.

Şirketin, Twitter hesabında, HES kodu uygulamasına ilişkin şu bilgiler verildi:

"İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda trenlerimize bilet alırken ve binerken yapılan HES kodu sorgulaması 3 Mart 2022 itibarıyla kaldırılmıştır. Yolcularımızın seyahatleri esnasında maske takması zorunluluğu devam etmektedir."

İçişleri Bakanlığı maske genelgesi yayınladı Son dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile maske kullanımı konusunda genelge gönderdi. Genelgeye göre açık alanlarda maske takma zorunluluğu tamamen kalktı. Okul, hastane ve toplu taşımada maske zorunluluğu devam ediyor. AVM, sinema ve ulaşımda HES kodu ve PCR zorunluluğu kaldırıldı. Peki, maske nerelerde zorunlu? İşte genelgenin detayları...

Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı öncesi maske açıklaması Son dakika: Fahrettin Koca bu akşam yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı öncesi "SAAT 18.00’DA yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu!" dedi.

Bakan Koca'dan 'maske' sinyali: Beklenen açıklama yarın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın saat 18.00'da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere" dedi.