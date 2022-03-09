Türkiye Gazetesi

Adana’da 2 çocuk babası 41 yaşındaki müteahhit Mehmet Esen, geçen Ocak ayında 39 yaşındaki Neslihan C. ile evlendi. Düğünden yaklaşık 1 hafta sonra Esen, eşinin annesi Selma C.’nin hasta olduğunu öğrendi. Esen, anne Selma C.’yi eve getirdikten sonra 6 Şubat’ta eşi Mehmet Esen’e ‘Annem korona virüse yakalandı. Eve gelme’ diye mesaj attı. Esen’de bunun üzerine otelde kalmaya başladı. 8 Şubat’ta ise kıyafetlerini değiştirmek için evine giden Esen, 150 bin lira değerindeki düğün altınlarını ve koltuk, yatak, beyaz eşyalar, perde, halı ve su ısıtıcısına varana kadar bütün eşyaların olmadığını fark etti.

EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMAK İÇİN KARAKOLA GİDEN ADAM GÖZALTINA ALINDI

Hemen eşini arayan adam eşine de ulaşamayınca dolandırıldığını anladı. Oturduğu lüks sitenin güvenliğine giden Esen, ikinci şokunu da burada yaşadı. Güvenlik görevlisi, L. isimli kadın, ‘Eşiniz size haber vermemem gerektiğini söyledi. Buraya taşıma firması geldi ve bütün eşyaları götürdü’ dedi. Bunun üzerine eşinin akrabalarına da ulaşmaya çalışan ancak o kişiler tarafından da engellenen Esen, eşinden şikayetçi olmak için karakola gitti. Ancak karakola gittiği sırada Esen, polisler tarafından ‘Eşini darp etmişsin’ denilerek gözaltına alındı. Gerçeği polislere anlatan Esen, daha sonra serbest kalıp eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.

ANNEM KORONAVİRÜS DEDİ EVDEN GÖNDERDİ

Başından geçen olayı İHA muhabirine anlatan Mehmet Esen, “Annesini rahatsız diye evime getirdim. Özel hastaneye götürüp tedavisini yaptırdım ve bana ‘Annem korona virüse yakalandı. Eve gelme’ diye mesaj attı. Bu tabi hep planmış. Eve 1-2 gün gelmedim. Daha sonra geldiğimde ise bütün eşyalarımın çalındığını fark ettim. Benim en çok zoruma giden insanın umudunu alıp giden ve hiçbir şey olmamış gibi karakola gidip ifade verip geri çıkması. Evde olmadığım halde ‘Beni darp etti’ diyerek birde beni gözaltına aldırıyor” diye konuştu.

ÇERÇEVEDEKİ RESMİ BİLE ÇALMIŞLAR

2 kızının tenis raketlerinin bile çalındığını öne süren Esen, “2 kızımın yatağı, tenis raketleri, rahmetli annemin tabaklarını, resimlerini bile almışlar. İnanamıyorum, halen şaşkınım. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Boşanma davası açtım. Şu an halen kendisine ulaşamıyorum. Ailesine ulaştım ama onlarda beni engelledi. Şu an boşanma davası sürüyor. Bu kadının yakalanıp gerçeğin açığa çıkmasını istiyorum. Bu tarz olaylar moda haline gelmiş. Evlendikten 1 hafta sonra bütün eşyaları alıp gidiyor, daha sonra da ‘Bana hediye etti’ deyip çıkıp gidiyorlarmış. 300-400 bin liraya yakın dolandırıcılık var. İnsan ayrılıyorsa da adabıyla ayrılır” ifadelerini kullandı.

Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısında ibre yukarı döndü Sağlık Bakanlığı koronavieüste son durumu paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 130 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 37 bin 407 yeni vakanın olduğunu açıklandı.