Türkiye Gazetesi

Atak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye’ye özgü millî kabiliyetler kullanılarak geliştirildi. Güvenlik güçlerinin ihtiyaçları için bugüne kadar 70 helikopter teslimatı gerçekleştirilirken, helikoptere ihtiyaçlar doğrultusunda yeni yetenekler kazandırıldı.

YURT DIŞINDAN BÜYÜK İLGİ

Kendi sınıfında en etkili taarruz helikopteri olan Atak, yurt dışında da ilgi gördü. Pakistan ve Filipinler’in Atak helikopterine ilgisi ihracat sözleşmesine dönüştü. Pakistan ile 30, Filipinler ile altı helikopter için sözleşme imzalandı. Pakistan için üretilecek helikopterlerde kullanılacak motorlar için ihracat izni beklenirken Filipinler’in helikopterleri teslimat aşamasına geldi.

Üretim ve testleri tamamlanan iki Atak helikopteri ve ekipmanları, iki nakliye uçağıyla Filipinler’e gönderildi. TUSAŞ, diğer helikopterlerin teslimatını da kısa süre içinde tamamlayacak. Filipinler’e ihraç edilen helikopter sayısının opsiyonlarla artması bekleniyor.

Jandarma Genel Komutanlığı envanterine bir Atak helikopter daha eklendi Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Savunma Sanayii Başkanlığı, yeni bir duyuru yaptı. Jandarma Genel Komutanlığına bir tane daha Atak helikopter teslim edildiğini açıkladı.