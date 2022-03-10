Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun liderliğindeki ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba’nın katıldığı üçlü barış zirvesi sona erdi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN İLK MESAJ

Kritik zirvenin ardından Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Çavuşoğlu paylaşımında, "Barışa ihtiyacın en fazla olduğu bu zamanda, Antalya Diplomasi Forumu marjında Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarım Lavrov ve Kuleba'yla üçlü formatta görüştük. Temennimiz bölgemizde barışın yeniden tesis edilmesi" ifadesini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun paylaşımı.

Çavuşoğlu mesajında Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin işletilmesi için çabalarını sürdüreceklerini vurguladı.

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