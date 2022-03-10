Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "açıkladı. Buna göre son 24 saatte 358 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 492 kişinin sonucu pozitif çıktı. Can kaybı ise 140 kişi olarak açıklandı. Bugün 62 bin 245 kişi koronayı atlatmayı başardı.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,20, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,01 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 183 bin 69 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Eşini 'annem koronavirüse yakalandı' diyerek terk eden eş ilk kez konuştu Adana’da müteahhit eşinin dolandırıcılıkla suçladığı Neslihan C. İlk kez konuştu. Eşinin onu dövdüğünü ve eşinin şiddetinden kaçarken de müşterek eşyalarını alarak evden ayrıldığını söyleyen genç kadın “Ben dolandırıcı değilim” diyerek asıl kendisinin enişteme 300 lira borcu var dedi.

Koronavirüs geçirenler dikkat: Böbreklerde hasar bırakıyor Koronavirüs sadece akciğerlere değil, böbreklere de zarar veriyor. Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Siren Sezer, ağır geçirilen koronavirüs enfeksiyonunun böbreklerde hasara neden olabileceğinin altını çizdi.

Koronavirüste son durum belli oldu: Vefat sayısı yeniden arttı Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 33 bin 243 yeni vaka tespit edilirken, vefat sayısının 143 olduğu açıklandı.